Vasco x Sport: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Vasco e Sport se enfrentam a partir das 21h (de Brasília) deste sábado (12) pela 3ª rodada do Brasileirão. O jogo, em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), terá transmissão exclusiva pelo Premiere.

Em fases distintas na temporada, Vasco e Sport voltam a se enfrentar após três anos. O Cruz-Maltino vem da primeira vitória na Sul-Americana, enquanto o Leão da Ilha ainda não venceu no Brasileirão.

Cruz-Maltino e Leão da Ilha voltam a se encontrar no Campeonato Brasileiro (Montagem Lance!: Dikran Sahagian/Vasco | Foto: Paulo Paiva/Sport Recife)

Confira as informações do jogo entre Vasco e Sport pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X SPORT

3ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: sábado, 12 de abril, às 21h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);

🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Leone Carvalho Rocha (GO);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Mauricio Lemos, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Garré, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

SPORT (Técnico: Pepa)

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Barletta e Pablo.