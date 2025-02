A venda da SAF para um investidor é um dos assuntos em que o torcedor mais cobra a diretoria do Vasco. Após o sorteio da Copa do Brasil, Pedrinho atualizou como está a situação na busca por um novo dono.

- Eu tenho um NDA assinado. E assim, para deixar claro, que com qualquer investidor, que vocês sabem que a gente tem três NDA's de assinados, qualquer convite que seja feito, prontamente vai ser atendido. Então, se tiver um convite para que eu viaje para qualquer país, para que a gente aja com a velocidade necessária, não com pressa, para que a gente possa fazer o melhor negócio para o Vasco, isso vai acontecer. De fato, nesse momento, não lembro o tempo exato, mas acho que foi até uma sorteio da Copa do Brasil que a gente estava junto, e lá já tinha NDA assinado - disse Pedrinho. E emendou:

- Os números já estão com os investidores, os dados, as informações e nenhuma proposta foi feita. Então, assim, que fique claro isso. É ruim ser repetitivo, mas assim, eu já falei que o Vasco, obviamente, está à venda. É isso que eu desejo. Mas não depende de mim. Depende de dos investidores. E nenhum deles fez uma proposta. Não adianta ficar "vende Pedrinho, vende Pedrinho", porque não é assim - declarou o presidente. E contou se há viagem programada para encontrar Evangelos Marinakis:

- Primeiro, eu tenho uma responsabilidade enorme para encontrar uma empresa correta para que não haja o que aconteceu. E segundo, que eu tenho que receber uma proposta. E receber uma proposta não depende de mim. Depende do investidor. Quando o convite acontecer para que eu viaje para qualquer país do mundo Com o prazo ábil, obviamente deu para eu conseguir fazer a logística, isso será feito.

O Vasco enfrenta o União Rondonópolis, do Mato Grosso, na primeira fase da Copa do Brasil. O adversário foi definido no início da tarde desta sexta-feira (7), em sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A partida deve ocorrer nas semanas dos dias 19 e 26 de fevereiro.

