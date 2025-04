Ex-árbitro aponta dois gols mal anulados na rodada do Brasileirão

O fim de semana foi marcado por várias polêmicas de arbitragem na segunda rodada do Brasileirão. Duas delas aconteceram na partida entre Corinthians e Vasco, na qual o time paulista teve dois gols anulados, de Matheus Bidu e outro de Memphis Depay. Para o ex-árbitro Oscar Roberto Godói, os gols deveriam ter sido validados.

- Eu carimbaria gol legal. Eles enxergam esse toque do joelho do Matheus Bidu no jogador do Vasco como imprudência. Mas como é imprudência se você está correndo olhando para a bola. Existe o contato acidental, ele não procura tirar o adversário do caminho, é acidental. Para mim, isso não é nada - disse Godói sobre o primeiro gol.

- Não tem que marcar impedimento nunca nessa jogada. O Memphis, que estava em posição legal, é quem disputa a bola. Aí o jogador do Vasco toca na bola e sobra para o Yuri Alberto, que não estava mais impedido. É outra jogada. O Yuri Alberto já estava em posição legal e recebe do adversário. Gol legal - completou o ex-árbitro, sobre o segundo gol, no "Donos da Bola".

Corinthians x Vasco no Brasileirão

A partida foi marcada por amplo domínio do time paulista. Dentro das quatro linhas, a equipe do técnico Ramón Díaz não passou por sustos para confirmar a vitória categórica contra o time de Fábio Carille. Os gols da partidas saíram nos pés de Yuri Alberto, Memphis e um último contra do zagueiro João Victor.

Com a vitória sobre o Vasco, o Corinthians terminou a rodada na segunda posição do Brasileirão. Por outro lado, o Cruzmaltino conheceu a primeira derrota no torneio e terminou na 11ª posição da tabela de classificação do campeonato.

