Com zaga titular inédita e retorno importante, o Vasco está escalado para enfrentar o Flamengo

O técnico Fernando Diniz definiu os titulares do Vasco para o clássico contra o Flamengo neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Lucas Freitas, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo diante do Ceará, a dupla de zaga será formada por Robert Renan e Carlos Cuesta. Os dois já haviam atuado juntos por cerca de 30 minutos na última partida, mas iniciarão pela primeira vez como titulares lado a lado.
Outra novidade é o retorno de Hugo Moura, que cumpriu suspensão e volta ao time. Antes improvisado na zaga pela direita, o jogador retoma sua função de origem no meio-campo, reforçando o setor com a chegada dos novos defensores.
ESCALAÇÃO DO VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma; Hugo Moura, Barros, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.
O Flamengo também está escalado para o Clássico dos Milhões. Para o duelo o treinador Filipe Luís optou por mexer na equipe, por conta do confronto decisivo já na próxima quinta-feira (25).
Escalação do Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Carrascal; Plata, Cebolinha e Bruno Henrique.
Confira as informações do jogo entre Flamengo e Vasco pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X VASCO
24ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS);
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
