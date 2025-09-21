Com zaga titular inédita e retorno importante, o Vasco está escalado para enfrentar o Flamengo

O técnico Fernando Diniz definiu os titulares do Vasco para o clássico contra o Flamengo neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Lucas Freitas, suspenso após receber o terceiro cartão amarelo diante do Ceará, a dupla de zaga será formada por Robert Renan e Carlos Cuesta. Os dois já haviam atuado juntos por cerca de 30 minutos na última partida, mas iniciarão pela primeira vez como titulares lado a lado.

continua após a publicidade

➡️ Ex-atacante do Vasco e algoz do Flamengo projeta o clássico: ‘O Gigante vai acordar’

Outra novidade é o retorno de Hugo Moura, que cumpriu suspensão e volta ao time. Antes improvisado na zaga pela direita, o jogador retoma sua função de origem no meio-campo, reforçando o setor com a chegada dos novos defensores.

➡️ Flamengo x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

ESCALAÇÃO DO VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma; Hugo Moura, Barros, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Hugo Moura antes da partida entre Vasco e Operário na Copa do Brasil (Foto: Matheus Lima/Vasco)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O Flamengo também está escalado para o Clássico dos Milhões. Para o duelo o treinador Filipe Luís optou por mexer na equipe, por conta do confronto decisivo já na próxima quinta-feira (25).

continua após a publicidade

Escalação do Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Carrascal; Plata, Cebolinha e Bruno Henrique.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Vasco pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

24ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real