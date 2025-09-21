Ex-atacante do Vasco relembra comemoração marcante contra o Flamengo: ‘Foi um desabafo’

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-atacante do Vasco, Rafael Silva, relembrou o gol que ficou marcado na história da sua carreira, o qual garantiu a classificação do Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2015 contra o Flamengo. Naquele jogo de volta, disputado no Maracanã, o Flamengo saiu na frente com um gol contra polêmico do lateral Madson, mas o Vasco, que havia vencido o primeiro jogo por 1 a 0, não se intimidou. Já no segundo tempo, Rafael Silva entrou em campo e, aproveitando um bom cruzamento de falta, marcou um gol de peito que empatou a partida e selou a classificação vascaína.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

- Naquela semana de Vasco e Flamengo, foi tudo muito polêmico. Os jogadores do Flamengo eram muito faladores. O Sheik, que eu até admiro bastante, falou muita coisa, e o Guerrero também. Então, criou-se um clima de disputa e, graças a Deus, fui feliz e pude decidir o clássico.

Veja a entrevista completa de Rafael Silva, ex-jogador do Vasco

O gol e a comemoração de Rafael Silva se tornaram icônicos, especialmente por causa do gesto polêmico que o atacante fez após balançar as redes: tirou a camisa e fez um gesto com as mãos como se fosse um ceifador, simulando o corte de pescoços.

continua após a publicidade

- Foi um desabafo mesmo. A semana foi muito tensa. Os jogadores do Flamengo disseram que não conheciam o Vasco e que iriam golear. Aquilo foi um combustível para a gente. Eu estava na concentração, pedindo a Deus para me abençoar com aquele gol, já mentalizando a comemoração. Cara, eu precisava dar uma resposta e representar a torcida vascaína. Então, foi meio que um desabafo, 'cortando o pescoço' dos faladores - comentou Rafael.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Rafael Silva comemora gol marado pelo Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

Rafael Silva chegou ao Vasco em 2014 após brilhar no Ituano, time campeão do Campeonato Paulista daquele ano. Apesar de não ter muitas oportunidades em seu primeiro ano no clube, ele se firmou na temporada seguinte, tornando-se o artilheiro da equipe com 10 gols marcados e se destacando como um dos principais nomes da campanha do Vasco. Sua atuação no clássico contra o Flamengo foi um dos momentos mais marcantes de sua carreira e que rendeu o apelido de "Caçador de Urubu".

