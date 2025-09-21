Ex-atacante do Vasco e algoz do Flamengo projeta o clássico: ‘O Gigante vai acordar’

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o ex-atacante do Vasco, Rafael Silva, projetou o clássico contra o Flamengo, que acontece neste domingo (21). Conhecido como "Caçador de Urubu", apelido que ganhou após marcar o gol da classificação cruzmaltina sobre o rival nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2015, o ex-jogador relembrou sua passagem pelo clube e demonstrou confiança na recuperação da equipe.

- Eu vivi esse clássico de perto, dentro de campo. Pra mim, é o maior clássico do Brasil, sem dúvidas. Hoje o Flamengo tem uma equipe muito superior ao Vasco, mas eu, como vascaíno, acredito que o Pedrinho está no caminho certo, estruturando o clube. Acredito que a gente, o Gigante, vai acordar novamente - afirmou Rafael.

Na análise da partida, o ex-atacante destacou o favoritismo rubro-negro, mas lembrou que o equilíbrio dos clássicos pode surpreender.

- O time do Flamengo é superior em elenco, mas por ser clássico, duas camisas fortes, não dá pra falar que um é favorito. No primeiro turno, todo mundo falava que o Flamengo ia ganhar e o jogo acabou empatado. O Vasco vem melhorando, principalmente com as contratações na zaga. Creio que vai ser um jogo difícil, mas aposto em 2 a 1 pro Vasco - disse o ex-atacante.

Amor pelo Vasco

Vascaíno desde a infância, Rafael contou como surgiu sua paixão pelo clube:

- Aprendi a gostar do Vasco naquele Mundial de 2000, contra o Corinthians. A torcida me encantou, eu tinha 10 anos e comecei a torcer. Nunca imaginei que um dia ia jogar no clube, mas tive a sorte de cruzar minha vida com a torcida e com meu time de coração.

Rafael surgiu para o cenário nacional no título paulista de 2014 conquistado pelo Ituano, o atacante despertou interesse de vários clubes, mas não teve dúvidas ao receber a proposta do Cruzmaltino.

- Na época, a Ponte já tinha feito proposta, mas quando apareceu o Vasco, falei pro meu empresário: ‘Agora não dá pra esperar mais, tem que ir’. Foi a realização de um sonho - recordou Rafael.