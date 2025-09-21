Força máxima? Filipe Luís define Flamengo para clássico com o Vasco
Flamengo e Vasco se enfrentam neste domingo (21), às 17h30, no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
O treinador Filipe Luís definiu a equipe titular do Flamengo que vai enfrentar o Vasco neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com partida decisiva contra o Estudiantes pela Libertadores na próxima quinta-feira (25), o técnico optou por mexer o time. Pedro e Arascaeta começam no banco.
Vasco x Flamengo opõe Coutinho e Arrascaeta no Maracanã: quem é melhor?
Futebol Nacional
Flamengo x Vasco: vidente faz previsão para Clássico dos Milhões
Fora de Campo
Por onde anda André Cruz, ex-zagueiro do Flamengo e da Seleção?
Lancepédia
➡️ Flamengo x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
Escalação do Flamengo (Técnico: Filipe Luís)
O Flamengo entra em campo com: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Carrascal; Plata, Cebolinha e Bruno Henrique.
Do outro lado, o Vasco também está escalado com uma zaga inédita. Carlos Cueste e Robert Renan serão titulares juntos pela primeira vez. Outra alteração na equipe é o retorno do volante Hugp Moura, ex-Flamengo, ao meio-campo.
Escalação do Vasco (Técnico: Fernando Diniz)
O Cruz-Maltino joga com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma; Hugo Moura, Barros, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Confira as informações do jogo entre Flamengo e Vasco pelo Brasileirão
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X VASCO
24ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS);
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS);
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias