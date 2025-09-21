Força máxima? Filipe Luís define Flamengo para clássico com o Vasco

O treinador Filipe Luís definiu a equipe titular do Flamengo que vai enfrentar o Vasco neste domingo (21), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com partida decisiva contra o Estudiantes pela Libertadores na próxima quinta-feira (25), o técnico optou por mexer o time. Pedro e Arascaeta começam no banco.

Escalação do Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Allan, Saúl e Carrascal; Plata, Cebolinha e Bruno Henrique.

Saúl chega ao Maracançã para o clássico (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Do outro lado, o Vasco também está escalado com uma zaga inédita. Carlos Cueste e Robert Renan serão titulares juntos pela primeira vez. Outra alteração na equipe é o retorno do volante Hugp Moura, ex-Flamengo, ao meio-campo.

Escalação do Vasco (Técnico: Fernando Diniz)

O Cruz-Maltino joga com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma; Hugo Moura, Barros, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Vasco pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X VASCO

24ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 21 de setembro, às 17h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (Fifa/RS);

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

