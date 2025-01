Ex-Vasco faz dois gols e brilha em vitória no futebol português

Ex-Vasco e Cruzeiro, o atacante Paulo Vitor brilhou com dois gols da vitória do Portimonense sobre o Porto B, por 2 a 1, pela segunda divisão do Campeonato Português. O Porto B saiu na frente do marcador, com André Oliveira, aos 9 minutos, mas o atacante brasileiro empatou cinco minutos depois, com um chute forte dentro da grande área. O gol da virada foi marcado de pênalti, aos 23 minutos da etapa final.

Ex-Vasco faz dois gols no futebol português

Contratado em definitivo para esta temporada, o jogador de 25 anos já é capitão e artilheiro da equipe na temporada, com sete gols marcados. Após o resultado, o atacante celebrou o ótimo momento e projetou a sequência na equipe portuguesa.

-Estou vivendo ótimos momentos desde que cheguei ao Portimonense e graças a Deus fui feliz novamente no dia de hoje pelos gols e pela vitória. O fato de ter o privilégio de ser o capitão da equipe é algo que me dá ainda mais motivação para lutar em campo pelo clube e pelos meus companheiros. Agora é continuar trabalhando que com certeza mais coisas boas virão pela frente até o término da temporada - disse o Paulo Vitor.

Paulo Vitor soma sete gols e uma assistência em 13 partidas disputadas pelo Portimonense, que conta com outros brasileiros no elenco, como o meia Lucas Fernandes, ex-Botafogo, e o lateral Heitor, ex-Internacional. Após passagem pelo Grêmio Novorizontino em 2024, o atacante revelado pelo Vasco vive sua primeira temporada pela equipe portuguesa. No país, o atleta já tinha vestido as cores do Rio Ave.

Com o resultado, o Portimonense subiu para a 13ª posição na tabela de classificação, com 20 pontos. O próximo compromisso da equipe do ex-atacante do Vasco será no próximo sábado, contra o Felgueiras.

Ex-Vasco, Paulo Vitor em ação pelo Portimonense (Foto: Divulgação)

