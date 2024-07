Com ‘trote’, Coutinho faz primeiro treino pelo Vasco; veja imagens

Coutinho faz suas primeiras atividades no retono ao Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 11:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Philippe Coutinho fez o seu primeiro treino no retorno ao Vasco. Neste domingo (14), o meia-atacante fez os primeiros trabalhos já com bola e recebeu um "trote" dos companheiros. Veja no player abaixo.

Inicialmente, Philippe Coutinho fez um trabalho de musculação no CT Moacyr Barbosa. Em seguida, os jogadores foram ao gramado e o meia-atacante recebeu o trote.

Coutinho ainda não tem data prevista para estrear com a camisa do Vasco. No entanto, no que depender do jogador, a primeira partida no retorno ao Cruz-Maltino será "o quanto antes".

Se depender da minha vontade, jogo o quanto antes, mas obviamente tudo vai ser conversado e colocado durante essa semana com todo o pessoal do staff — afirmou Coutinho em coletiva

Souza também participou das atividades. O volante, que é cria do Vasco, foi anunciado no domingo.

Souza também fez seu primeiro treino elo Vasco (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Na próxima rodada, o Vasco entra em campo para enfrentar o Atlético-GO. A partida, que é válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, será às 19h desta quarta-feira (17).