Entenda ligação entre Flamengo e vaias da torcida do Vasco a Neymar

Neymar defende atualmente o Al Hilal, da Arábia Saudita (Foto: Leonardo Lima/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/07/2024 - 19:46 • São Paulo (SP)

A torcida do Vasco protagonizou um momento curioso durante a cerimônia de apresentação do meia Philippe Coutinho. Ao aparecer no telão do estádio para desejar sorte ao novo reforço, Neymar foi vaiado pelo público presente em São Januário.

Na sequência, os torcedores cantaram a seguinte frase: "Coutinho é melhor que Neymar". A ação tem ligação direta com o Flamengo, rival do Cruz-Maltino.

No último mês, o camisa 10 do Al Hilal foi ao Marcanã assistir a um jogo da equipe comandada pelo técnico Tite e afirmou que possui o sonho de defender as cores do clube.

Vaiado pela torcida do Vasco, Neymar postou uma foto com a camisa do Flamengo nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Richarlison foi celebrado pela torcida do Vasco

Diferente de Neymar, Richarlison foi celebrado por torcedores ao aparecer no telão. Apesar de nunca ter atuado pelo clube, o atacante possui uma relação de proximidade com a equipe. No início de 2024, ele revelou em entrevista ao canal Desimpedidos torcer para o Vasco.

No futebol carioca, Richarlison atuou apenas pelo Fluminense, onde permaneceu até 2017, quando se transferiu para o Watford, da Inglaterra.