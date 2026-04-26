Sormani sai em defesa do Vasco e rebate Bap, presidente do Flamengo: 'Muito pior'

A declaração do presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, sobre um possível conflito de interesses envolvendo o Vasco e a Crefisa gerou forte repercussão, fazendo com que Fábio Sormani comentasse sobre.

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Durante participação em um vídeo que viralizou nas redes, Sormani contestou a ideia de que o vínculo financeiro entre o Vasco e a Crefisa representaria um risco esportivo. Segundo ele, a operação é comum no mercado e não configura, por si só, interferência direta na gestão do clube.

— Tem dó. A Crefisa não é dona do Palmeiras. É uma empresa da Leila Pereira. Não faz sentido levantar esse tipo de suspeita — afirmou o jornalista.

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Sormani ainda destacou que o Palmeiras não é uma SAF, diferentemente do Vasco, o que, na visão dele, enfraquece a tese de conflito estrutural entre os clubes.

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Bap levanta suspeitas sobre negócio do Vasco

As críticas de Sormani surgem após Bap questionar publicamente o empréstimo de R$ 80 milhões feito pela Crefisa ao Vasco, tendo como garantia ações da SAF. Para o presidente do Flamengo, esse tipo de operação pode indicar uma tentativa indireta de controle.

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O dirigente também citou negociações envolvendo Marcos Lamacchia, que estaria avançando para adquirir 90% da SAF vascaína, o que ampliaria ainda mais o debate sobre governança e regras de propriedade no futebol brasileiro.

— Qual instituição pediria ações da SAF como garantia? Talvez quem queira assumir o controle, declarou Bap, levantando dúvidas sobre a transparência do processo — afirmou.

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BAP durante entrevista à Flamengo TV (Foto: Reprodução)

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Sormani aponta "contradição" no Flamengo

Ao rebater o dirigente, Sormani elevou o tom e apontou o que considera uma incoerência. Para ele, o Flamengo também está inserido em um cenário que pode gerar questionamentos, especialmente por conta da relação com casas de apostas.

— Muito pior é o Flamengo ter patrocínio da Betano enquanto o campeonato também tem. Isso é muito mais conflitante — disse.

A empresa citada, Betano, estampa a camisa rubro-negra e também está associada a competições como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, o que, segundo o comentarista, abre margem para discussões semelhantes às feitas por Bap.

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