Vasco terá retornos importantes para clássico contra o Botafogo; veja provável escalação

O Vasco enfrenta o clássico contra o Botafogo, neste sábado (4), às 21h (de Brasília), em São Januário, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho tenta manter a invencibilidade no comando da equipe, que já dura cinco partidas. Para isso, contará com o apoio da torcida, que esgotou os ingressos, animada com o momento do time. E também com reforços importantes

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➡️ Vasco x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Entre as principais novidades estão os retornos de jogadores que estavam a serviço de suas seleções na última Data Fifa. O atacante Andrés Gómez e o lateral Puma Rodríguez voltam a ficar à disposição. No caso do colombiano, ele ainda cumpria suspensão e não poderia atuar mesmo que tivesse retornado antes, situação agora regularizada.

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Por outro lado, o Vasco ainda tem dúvidas para o confronto. O lateral Cuiabano, que trata um problema na coxa, e o centroavante Spinelli, em recuperação de uma entorse no tornozelo, seguem como incógnitas, embora a tendência seja que ao menos sejam relacionados. O atacante Brenner deve ser desfalque, após deixar o campo com dores no joelho na partida contra o Coritiba.

➡️ Vasco sustenta invencibilidade contra o Botafogo em São Januário desde 2021

Cuiabano durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Diante desse cenário, a provável escalação do Vasco para o clássico é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Hugo Moura, Thiago Mendes, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Andrés Gómez e David.

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