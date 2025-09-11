Com retornos importantes, Vasco está escalado para enfrentar o Botafogo
Paulo Henrique e Tchê Tchê retornam de lesão e reforçam o Gigante em partida decisiva
O treinador Fernando Diniz definiu os onze iniciais do Vasco para enfrentar o Botafogo na segunda e decisiva partida das quartas de final da Copa do Brasil. Para o confronto, o Gigante da Colina conta com o retorno de dois jogadores importantes que perderam jogos no mês de agosto por conta de lesões: Paulo Henrique e Tchê Tchê retornam ao time titular na partida contra o Glorioso.
ESCALAÇÃO VASCO
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti (Técnico: Fernando Diniz).
Já o Botafogo vai para campo com a ausência de Vitinho, que estava com a Seleção durante a Data Fifa. Para o seu lugar o técnico Davide Ancelotti escolheu o jovem uruguaio Mateo Ponte para começar a partida. Outras ausências são Savarino, que estava com a Seleção da Venezuela e Danilo, que perdeu alguns treinos durante a semana por conta de um problema físico.
ESCALAÇÃO BOTAFOGO
Neto, Mateo Ponte, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Joaquín Correa; Santiago Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral (Técnico: Davide Ancelotti)
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X VASCO
QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos;
📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime Video;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
