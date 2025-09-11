Botafogo x Vasco: quem são os jogadores de maior valor
Glorioso e Cruz-Maltino se enfrentam nesta quinta, pela Copa do Brasil
Botafogo e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira, pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. E se na eliminatória o empate prevaleceu no primeiro jogo, os times têm equilíbrio entre os jogadores mais valiosos dos elencos. Mas… e o jogador mais valioso?
De acordo com o site especializado Transfermarkt, o jogador mais caro do atual elenco do Glorioso é o volante Danilo, recém-contratado junto ao Nottingham Forest, avaliado em € 28 milhões atualmente. Já do lado cruz-maltino, Rayan é o mais caro atualmente. O atacante vale € 18 milhões.
Outros jogadores no alto do ranking de avaliação dos times são Savarino e Arthur Cabral, pelo lado do Botafogo, e os recém-chegados Matheus França e Robert Renan, dentre os representantes do Vasco.
Mais valiosos dos elencos:
Posição Jogador Valor
1º Danilo (BOT) € 28 milhões
2º Rayan (VAS) € 18 milhões
3º Savarino (VAS) € 10 milhões
3º Matheus França (VAS) € 10 milhões
3º Arthur Cabral (BOT) € 10 milhões
Botafogo x Vasco: como chegam os times?
O Botafogo chega para enfrentar o Vasco com algumas incertezas no time titular. Danilo está com um problema físico e pode desfalcar a equipe de Davide Ancelotti. Além dele, o lateral-direito Vitinho, que esteve com Seleção Brasileira durante a Data Fifa, deve ser uma ausência entre os onze iniciais. O meia Savarino, que foi convocado pela seleção venezuelana, também não deve iniciar a partida.
Já o Vasco deve ter o retorno de Paulo Henrique e Tchê Tchê, que estavam lesionados nos últimos jogos. O técnico Fernando Diniz terá também todos os reforços à disposição, com exceção do colombiano Carlos Cuesta, que foi regularizado após o fim do prazo de inscrição para esta fase da Copa do Brasil.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X VASCO
QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos;
📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime Video;
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Neto, Mateo Ponte (Vitinho), Alexander Barboza, David Ricardo, Alex Telles, Marlon Freitas, Danilo (Newton), Savarino (Santi Rodríguez), Montoro, Artur e Arthur Cabral.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
