Flamengo cutuca Vasco em post sobre Copa do Brasil: ‘Perceberam’

Como é de costume, o Vasco, que enfrenta o Botafogo nesta quinta (11), valendo vaga nas semifinais da Copa do Brasil, fez uma publicação convocando sua torcida para a decisão. Nos comentários, uma interação inesperada. O Flamengo, por meio do seu perfil oficial, cutucou o rival.

"Não sei se vocês perceberam, mas tem alguém querendo ser eu"

O motivo da provocação do Flamengo foi a frase usada pelo Vasco para aquecer o confronto contra o Botafogo na Copa do Brasil: "Por nós. Pelos nossos". A frase é adotada e tradicional do clube rubro-negro e seus torcedores, como mostra o post abaixo;

Vasco x Flamengo - Copa do Brasil 2015

Em 2015, o Vasco avançou às quartas de final da Copa do Brasil eliminando o Flamengo no Maracanã.

O time vascaíno vivia situação contraditória em 2015. Enquanto conseguia bons resultados na Copa do Brasil, o clube ocupava a última colocação no Campeonato Brasileiro com apenas 13 pontos, cenário que culminou com seu rebaixamento ao final daquela temporada. Situação semelhante se repete nesta temporada.

Antes de enfrentar o Flamengo nas oitavas de final em 2015, o Vasco havia superado Rio Branco-AC, Cuiabá e América-RN nas fases anteriores da competição. Na semana do clássico decisivo, o clube passou por mudança técnica, com a contratação de Jorginho para substituir Celso Roth.

No primeiro jogo contra o Flamengo, realizado em São Januário, o Vasco venceu por 1 a 0, com gol de Jorge Henrique, que marcava seu primeiro tento com a camisa vascaína. Na partida de volta, no Maracanã, o Flamengo abriu o placar com gol contra de Madson, mas o Vasco empatou com Rafael Silva e garantiu a classificação.

Após superar o rival, o Vasco foi eliminado nas quartas de final pelo São Paulo. O time perdeu por 3 a 0 na partida de ida e empatou em 1 a 1 no jogo de volta, encerrando sua participação na Copa do Brasil daquele ano.

O time rubro-negro teve dois jogadores expulsos durante o confronto: Wallace na primeira partida e Pará nos minutos finais do jogo decisivo.

Martín Silva, Madson, Rodrigo, Anderson Salles, Christiano, Guiñazu, Serginho, Julio dos Santos e Nenê foram titulares do Vasco nos dois jogos contra o Flamengo.