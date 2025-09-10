Torcedores reagem à saída do jogador do Vasco: ‘Chorei’

O Vasco anunciou que chegou a um acordo para a rescisão de contrato junto ao atacante Alex Teixeira, nesta quarta-feira (10). Na sua terceira passagem pelo Cruzmaltino, o jogador se despede com 20 gols e oito assistências, em 169 partidas disputadas. A decisão foi tomada em comum acordo.

Revelado em 2008, Teixeira construiu sua carreira longe dos muros de São Januário. Com passagens por clubes como Shaktar Donetsk, da Ucrânia, e Besiktas, da Turquia, o atacante encerrou sua carreira após sua terceira passagem pelo Vasco. Em 2022, ele voltou para a disputa da Série B e se despediu no ano seguinte, retornando no meio de 2024 com a chegada do meia Phillipe Coutinho.

Após o anúncio oficial, os torcedores se manifestaram nas redes sociais. Apesar do baixo rendimento na última passagem, o sentimento dos vascaínos foi de gratidão pelo cria da base. Um dos internautas revelou que chegou a chorar com a saída do atacante. Confira abaixo.

Sem Alex Teixeira, o Vasco terá um compromisso muito importante para a sequência da temporada. Nesta quinta-feira (11), o Cruzmaltino visita o Botafogo, no segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

Botafogo x Vasco

Após um empate no primeiro confronto, as equipes de Davide Ancelotti e Fernando Diniz entram em campo precisando de uma vitória para avançar na Copa do Brasil. O segundo confronto dos times, pelas quartas de final da Copa do Brasil acontece, nesta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

