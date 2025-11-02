Por onde anda João Carlos, ex-zagueiro do Vasco?

Teve passagem pelo Anzhi Makhachkala e Spartak Moscou, antes de retornar ao Brasil e encerrar a carreira em 2018.

Transferiu-se para a Europa em 2002, jogando em clubes como CSKA Sófia, Lokeren e Genk, onde se tornou ídolo.

Nascido em 1º de janeiro de 1982, no bairro de Realengo, Rio de Janeiro, João Carlos Pinto Chaves cresceu entre peladas de rua e treinos no futsal do Bangu. Ainda menino, chamou atenção pela estatura e pela maturidade em campo — e, aos dez anos, foi levado para a base do Vasco da Gama, onde se formou atleta e cidadão. Na equipe mirim cruzmaltina, conquistou o título estadual em 1995 e passou a ser visto como um zagueiro de futuro no futebol nacional. O Lance! te conta por onde anda João Carlos.

A transição para o profissional veio em 2001, quando o Vasco vivia um momento de renovação pós-conquistas da Libertadores e do Brasileiro. Com apenas 19 anos, João Carlos estreou entre os profissionais e rapidamente ganhou espaço pela segurança e bom jogo aéreo. Foram 47 jogos e 1 gol com a camisa cruzmaltina até 2002, quando surgiu a oportunidade de uma transferência internacional.

Naquele mesmo ano, o jovem zagueiro embarcou rumo à Europa, destino de poucos defensores brasileiros na época. O primeiro clube foi o CSKA Sófia, da Bulgária, onde viveu uma fase de destaque inesperada: além de boa marcação, mostrou faro de gol, marcando 9 vezes em 7 partidas em sequência. O desempenho lhe rendeu o apelido de "zagueiro artilheiro" e despertou o interesse de equipes de ligas mais competitivas.

Consolidação no futebol europeu

Em 2004, João Carlos se transferiu para o Lokeren, da Bélgica, onde jogou por quatro temporadas e se tornou ídolo. Foram mais de 100 partidas e 9 gols, além de uma regularidade que o projetou entre os melhores defensores do país. Seu estilo combinava força e técnica, com boa saída de bola — característica rara em zagueiros brasileiros no futebol belga da época.

O sucesso no Lokeren o levou ao Genk, um dos principais clubes da Bélgica, em 2008, em uma transferência de 3 milhões de euros. Lá, manteve a boa fase, sendo peça fundamental na conquista da Copa da Bélgica de 2008–09. Ao todo, foram 95 jogos e 13 gols, números expressivos para um zagueiro. No Genk, João Carlos ganhou respeito e também o passaporte belga, tornando-se naturalizado.

continua após a publicidade

Em 2011, a carreira deu um salto financeiro com a ida para o Anzhi Makhachkala, da Rússia — time que, na época, contratava estrelas como Eto'o e Roberto Carlos. João Carlos se firmou como titular e disputou competições europeias, mas a aventura durou pouco: após a saída do bilionário proprietário do clube, foi negociado com o Spartak Moscou, onde jogou até 2013.

O retorno ao Brasil e os últimos anos

Depois de mais de uma década no exterior, João Carlos decidiu retornar ao Brasil em 2015. O destino foi o Vasco da Gama, clube que o revelou. O retorno, porém, não teve o brilho esperado. Com o time em crise técnica e administrativa, o zagueiro não chegou a atuar oficialmente. Poucos meses depois, rescindiu contrato e voltou à Bélgica para um breve segundo ciclo no Lokeren, clube pelo qual ainda era querido.

Em 2016, experimentou o futebol do Oriente Médio ao defender o Al-Jazira, dos Emirados Árabes, antes de encerrar a carreira no Madureira, em 2018, disputando o Campeonato Carioca. Foram 17 anos como profissional, atuando em dez clubes e somando mais de 400 jogos oficiais.

Mesmo sem ter disputado uma Copa do Mundo, João Carlos deixou sua marca no futebol europeu, especialmente pela consistência e pelo profissionalismo. A naturalização belga chegou a abrir portas para uma eventual convocação pela seleção local, mas o projeto nunca se concretizou.

Por onde anda João Carlos

Desde que pendurou as chuteiras, João Carlos (@joaocarlos5) leva uma vida discreta, dividida entre o Brasil e a Bélgica, país onde viveu boa parte da carreira. Em entrevistas recentes, o ex-zagueiro destacou o desejo de formar jovens atletas e de atuar na área de gestão esportiva, aproveitando a experiência acumulada em diferentes culturas e clubes.

Nos últimos anos, tem se dedicado a projetos pessoais ligados ao futebol, incluindo consultorias e assessoria de atletas, além de manter contatos no mercado europeu, através de sua empresa, a JC Soccer. Apesar da distância dos holofotes, é lembrado com carinho pelos torcedores do Vasco e dos clubes belgas onde atuou, especialmente o Genk, onde é até hoje considerado um dos melhores defensores estrangeiros da história do clube.

Nas redes sociais, João Carlos demonstra apreço pela família, pelas viagens e pela vida tranquila fora dos gramados. Raramente aparece em programas esportivos, mas participa de eventos beneficentes e amistosos de veteranos, mantendo-se próximo do ambiente do futebol.

Aos 43 anos, o ex-zagueiro simboliza a trajetória de muitos brasileiros que construíram carreiras sólidas fora do país. Do campo de futsal do Bangu aos estádios da Rússia, João Carlos é exemplo de dedicação, adaptação e profissionalismo — um defensor que fez da constância sua maior virtude.

Clubes em que João Carlos jogou