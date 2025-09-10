Com Paulo Henrique e Tchê Tchê, Vasco faz último treino antes de jogo contra o Botafogo
Gigante da Colina encara o Glorioso nesta quinta-feira (11) por uma vaga na semifinal
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco realizou nesta quarta-feira (10) o seu último treino antes de enfrentar o Botafogo em partida decisiva da Copa do Brasil. Em vídeo divulgado pela VascoTV é o possível ver Tchê Tchê e Paulo Henrique treinando com o grupo. Os dois jogadores ficaram de fora da partida contra o Sport, que foi a última do Vasco antes da Data Fifa, por conta de lesões. A tendência é que os dois estejam disponíveis para atuar no clássico.
Artsul e Univassouras lançam parceria em evento na Zona Sul do Rio
Futebol Nacional
Vasco busca recuperar titulares para clássico contra o Botafogo pela Copa do Brasil
Vasco
Torcida do Vasco esgota ingressos para duelo com o Botafogo pela Copa do Brasil
Vasco
➡️ Botafogo x Vasco: Veja quais reforços estão regularizados para o duelo na Copa do Brasil
Tchê Tchê deixou o gramado chorando após sofrer uma lesão na coxa durante a partida contra o Corinthians e está fora desde então. Já Paulo Henrique ficou de fora dos confrontos contra o Juventude e o Corinthians. Ele até tentou retornar no jogo de ida contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, mas foi substituído no intervalo após voltar a sentir dores. O lateral também não foi relacionado para o duelo contra o Sport, o último compromisso do Vasco antes da Data Fifa.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X VASCO
QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos;
📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime Video;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Neto, Mateo Ponte (Vitinho), Alexander Barboza, David Ricardo, Alex Telles, Marlon Freitas, Danilo (Newton), Savarino (Santi Rodríguez), Montoro, Artur e Arthur Cabral.
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)
Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira eVegetti.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias