Assim como em 2005, Renato Gaúcho estreia com o 'pé direito' no Vasco

O técnico Renato Gaúcho começou da melhor forma possível sua terceira passagem pelo Vasco. Na vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, o treinador estreou com triunfo e colocou fim a um jejum de mais de dez anos do clube carioca sem vencer o adversário paulista.

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O resultado também repetiu um roteiro vivido pelo técnico em sua primeira passagem pelo Cruz-Maltino. Em 2005, Renato Gaúcho estreou com vitória por 3 a 2 sobre o Santos, em partida disputada na Vila Belmiro. Na ocasião, o time carioca também venceu de virada: Geílson abriu o placar para o Peixe, mas gols de Anderson Costa, Fernandinho e Alex Dias garantiram os três pontos.

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Assim como em 2026, a chegada de Renato Gaúcho em 2005 teve como objetivo tirar o Gigante da Colina da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O treinador conseguiu cumprir a missão, garantiu a permanência na elite e teve o contrato renovado para a temporada seguinte.

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Renato Gaúcho durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Em 2006, o técnico viveu o auge de sua primeira passagem pelo clube: foi vice-campeão da Copa do Brasil e levou o Vasco ao sexto lugar no Brasileirão, terminando a apenas dois pontos de uma vaga na Copa Libertadores. A trajetória chegou ao fim em 2007, após eliminações na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca. Ao todo, foram 87 jogos, com 36 vitórias, 27 empates e 24 derrotas — despedida marcada pela emoção do treinador.

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O Vasco volta a campo no próximo domingo (15), quando enfrenta o Cruzeiro, às 20h30 (de Brasília), no Mineirão, pela sequência do Campeonato Brasileiro.

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