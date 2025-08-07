Escalação: com mudança, Vasco está pronto para enfrentar o CSA
Com Hugo Moura na zaga, o técnico Fernando Diniz acaba de confirmar a escalação do Vasco para o confronto com o CSA, nesta quinta-feira (7), a partir das 20h, em São Januário, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O defensor vai ocupar a vaga de João Victor, que foi expulso no jogo de ida.
Após o empate sem gols no jogo em Alagoas, Vasco e CSA precisam de vitória simples para avançar às quartas de final da competição nacional. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis.
Ainda sem vencer depois da parada do Mundial de Clubes, o Vasco quer evitar uma nova crise e conta com o torcedor em São Januário para se garantir entre os oito melhores da competição. Se passar, o time vai esperar o sorteio da próxima terça-feira (12) na sede da CBF para conhecer seu adversário na sequência da Copa do Brasil.
E para o jogo desta quinta o Vasco vai com Léo Jardim; Paulo Henrique, Lucas Freitas, Hugo Moura e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.
Escalação do CSA também confirmada para enfrentar o Vasco
Uma das surpresas das oitavas de final da Copa do Brasil, o CSA chega ao Rio tentando eliminar mais um gigante do futebol brasileiro. Na fase anterior, o time de Alagoas despachou o Grêmio.
E para seguir fazendo história, Márcio Fernandes definiu a escalação diante do Vasco com Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Camacho, Silas e Brayann; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques.
A arbitragem é de Raphael Claus, auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Evandro de Melo Lima.
