Com novidades, Vasco está escalado para enfrentar o Puerto Cabello na Sul-Americana Cruz-Maltino precisa vencer para encostar no líder do Grupo G da competição

Vasco enfrenta o Puerto Cabello na Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco) Vasco enfrenta o Puerto Cabello na Sul-Americana (Foto: Matheus Lima/Vasco)