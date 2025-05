O Vasco entra em campo para enfrentar o Puerto Cabello, da Venezuela, sabendo que a vitória fora de é inegociável. O Lanús venceu o Melgar, no Peru, e, com isso, disparou na liderança do Grupo G da Sul-Americana.

Agora o Lanús tem oito pontos contra cinco do Vasco. Além disso, a equipe argentina tem três gols de vantagem no saldo. O cenário não favorável, mas o Cruz-Maltino pode até mesmo ultrapassar o clube de Buenos Aires. Para isso, basta vencer o Puerto Cabello por 3 a 0.

Vale lembrar que Vasco e Lanús ainda farão um confronto direto na briga pela liderança do Grupo G. As equipes reencontra na próxima semana, na Argentina.

Regra da Sul-Americana

Se o Vasco ficar em segundo lugar do Grupo G da Sul-Americana não quer dizer que está eliminado. No entanto, perde a chance de avançar diretamente para as oitavas de final da competição.

Os clubes que passam em segundo lugar vão para os playoffs das oitavas de final. Nesta etapa, o adversário é proveniente da terceira colocação de cada grupo na Libertadores.

Vasco e Puerto Cabello se enfrentam às 19h desta quarta-feira (7). O jogo, que é válido pela 4ª rodada do Grupo G da Sul-Americana, será no Estádio Misael Delgado, em Valência, na Venezuela.