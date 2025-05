O Vasco enfrenta o Bahia, no estádio Luso-Brasileiro, em partida única pela final da Copa do Brasil sub-17. Invicto, o Cruz-Maltino conta com um trunfo embaixo das traves para sonhar com o título da competição: Lucas Andrade, goleiro de 16 anos.

Destaque ao longo do torneio, Lucas Andrade cresceu ainda mais na partida de volta da semifinal, contra o Flamengo, quando o Cruz-Maltino venceu por 3 a 0, cravando um placar agregado de 7 a 2. Ao Lance!, o goleiro espera coroa a campanha com o título.

- Estou muito feliz e realizado com essa campanha. É um sonho que ainda estamos vivendo e que pode terminar com um título importantíssimo para nossa carreira. Passamos por grandes jogos para chegar nessa final, tivemos muita excelência ao longo da competição, mas não foi nada fácil - contou Lucas Andrade. E complementou:

- Na semifinal, tivemos um clássico de alto nível e conseguimos nos superar nas duas partidas. Agora é outro momento, a final é uma partida só, não temos espaço para erros. A gente se preparou muito bem, sabemos da qualidade do Bahia, mas vamos entrar em campo para fazer o nosso jogo como foi ao longo de toda competição e, se Deus quiser, sair com a vitória e o título no fim da partida.

Campeão da Copa Rio sub-16 com o clube carioca, Lucas Andrade, agora, sonha em levantar uma taça com o Vasco. A conquista seria a primeira da equipe na categoria, após um vice-campeonato em 2022, contra o Palmeiras.

- Nós sabemos que, na base, o mais importante é o amadurecimento, a evolução do seu jogo, suas qualidades, características. Títulos são consequências desse trabalho, mas aqui sempre vamos entrar em qualquer competição para vencer. Outros garotos tiveram essa chance, disputaram a final em 2022, e agora, mais uma vez, o Vasco está na final, é a nossa vez de representar essa camisa. É um sonho para todo mundo desse grupo. Vamos lutar os 90 minutos, com apoio da nossa torcida, para realizar esse feito e deixar o troféu aqui mesmo no Rio de Janeiro - finalizou o goleiro.

Vasco e Bahia se enfrentam às 18h desta terça-feira, no Estádio Luso-Brasileiro. Em caso de empate, o título da Copa do Brasil Sub-17 será decidido nos pênaltis.

