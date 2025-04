Denílson aponta treinadores do Brasileirão que correm risco de demissão

Denílson participou do programa "Fechamento", do Sportv, após o fim da terceira rodada do Brasileirão. O comentarista, junto com seus companheiros de programa, avaliou os jogos do fim de semana e ainda apontou quais técnicos estão correndo risco de caírem dos seus cargos.

Para o comentarista, Pedro Caixinha, do Santos, Gustavo Quinteros, do Grêmio, Fábio Carrille, do Vasco, e Luís Zubeldía, do São Paulo, correm risco de demissão. De todos os citados, apenas Carille conseguiu vencer na rodada.

Resultados no Brasileirão dos times dos técnicos apontados por Denílson

Fluminense 1 x 0 Santos

Fluminense e Santos vinham fazendo no Maracanã uma partida cujo único fato digno de nota era o retorno de Neymar, que entrou no segundo tempo. Isso até os 50 minutos, quando Samuel Xavier recebeu a bola pela direita e, contando com um desvio, mandou no ângulo para garantir a vitória tricolor por 1 a 0, em jogo disputado neste domingo (13) e válido pela 3ª rodada do Brasileirão.

Grêmio 0 x 2 Flamengo

O Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0 neste domingo (13), pela terceira rodada do Brasileirão. Os gols do time rubro-negro foram do uruguaio Arrascaeta, que teve grande atuação em Porto Alegre. Com o resultado, a equipe carioca, líder da competição, chegou aos sete pontos. O Imortal tem três pontos.

Vasco 3 x 1 Sport

Na véspera da data que marcaria os 71 anos de Roberto Dinamite, a noite deste sábado (12) foi marcada por muitas homenagens ao maior ídolo da história vascaína. E a maior delas acabou vindo de dentro de campo. Com gols de Vegetti (2) e Rayan, o Vasco bateu o Sport por 3 a 1 e garantiu presença na parte de cima da tabela do Brasileirão. Hugo Moura, contra, descontou o placar.

São Paulo 1 x 1 Cruzeiro

São Paulo e Cruzeiro empataram por 1 a 1 em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu neste domingo (13), no Morumbis. Os dois times chegaram pressionados. O Tricolor conseguiu a vantagem no segundo tempo, com Ferreirinha, mas viu a Raposa empatar com Kaio Jorge. O time de Zubeldía segue sem vencer no Brasileirão.