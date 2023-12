Apesar do alívio pela permanência na Série A, a temporada do Vasco foi frustrante. Por esse motivo, o CEO Lúcio Barbosa fez questão de agradecer o apoio da torcida e tomou a atitudade de demitir o diretor de futebol, Paulo Bracks. O presidente da SAF concedeu entrevista coletiva em um hotel na Zona Sul do Rio de Janeiro confirmando a saída do dirigente e explicando os motivos pela decisão.