A diretora jurídica do Vasco, Dra. Gisele Cabrera, revelou os próximos passos para o clube desinterditar São Januário. A advogada contou que o Cruz-Maltino está tentando marcar uma reunião com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) para celebrar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Com isso, as decisões sobre a interdição do estádio seriam "anuladas". Confira no player acima.