Adson lamenta derrota do Vasco fora de casa para o Ceará

Se o Vasco vinha se sustentando com alguns resultados positivos, salvos por gols do centroavante Vegetti, nesta terça-feira (14), desta vez isso não foi suficiente. O Cruz-Maltino perdeu por 2 a 1 para o Ceará no Castelão, com dois gols de Pedro Raul, e a atuação foi mais uma vez alvo de críticas. Ao fim do jogo, o atacante Adson, que voltou a ter minutos em campo, lamentou o contexto do confronto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

- Fiquei muito feliz de ter mais minutagem, tendo uma evolução, uma lesão chata. Fiquei muito feliz. Sobre o jogo, acho que a gente falhou muito nos passes ali. A gente cedeu muito contra-ataque para a equipe adversária, mas também tinha que sair para o jogo, então não tinha como. Mas é trabalhar, pois no fim de semana tem mais um jogo importante - disse Adson.

O Vasco levou perigo no começo da partida, em finalização de Payet da entrada da área, e depois só foi incomodar o Ceará após o 2 a 0 aberto no placar. Vegetti, novamente, apareceu para balançar a rede após cruzamento de Rayan, pela esquerda do campo.

continua após a publicidade

Romário fecha com canal para comentar Vasco x Flamengo no Brasileirão

A equipe comandada por Fábio Carille vinha de duas vitórias consecutivas, contra Puerto Cabello (VEN), pela Sul-Americana, e Sport, mas ambas com nível abaixo do esperado. Esta foi a segunda partida fora de casa no Brasileirão, sendo a segunda derrota - na segunda rodada, perdeu por 3 a 0 para o Corinthians na Neo Química Arena.

O próximo compromisso do Vasco será no sábado (19), contra o Flamengo, no Maracanã. O Cruz-Maltino estaciona na tabela de classificação com seis pontos somados de 12 disputados.