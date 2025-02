Craque Neto não poupou elogios para a atuação de Romero, autor dos dois gols do Corinthians no empate contra o Guarani, na Neo Quimica Arena. O reserva foi o grande destaque do jogo e fez o comentarista questionar sua ausência nos times titulares.

- Se tem um gol no jogo, tem gol do Romero. O cara tem 40 gols na Neo Quimica Arena. Ele é reserva de todos os treinadores, a imprensa não fala nada. É uma coisa impressionante o que faltam com respeito com o Romero - disse Neto, que completou:

- É justo isso para um cara com um Romero? Eu falei antes, esse cara vai fazer dois, três gols... Aí chega na quarta-feira quem joga? É o cara que jogou mal no último jogo ou você tem que dar chance para o cara que joga todos bem, que faz o que o Romero faz? Ah, mas ele não é craque... Mas quem decidiu ano passado? Sabe quantos gols ele fez ano passado? 14.

O Corinthians empatou com o Guarani por 2 a 2 neste domingo (23), na Neo Química Arena, pela última rodada do Campeonato Paulista. Rafael Bilu e João Marcelo marcaram para o Guarani, enquanto Romero fez os dois gols do Timão.

O resultado confirmou a melhor campanha na classificação geral do Paulistão para o Corinthians. O São Bernardo foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 1 na rodada, com isso, o Timão garantiu o mando de campo até a semifinal. O clube alvinegro encara o Mirassol nas quartas de final, ainda sem data definida.