O gol olímpico marcado por Neymar contra a Inter de Limeira roubou a cena na noite deste domingo. Além da repercussão no Brasil, a pintura do atacante ganhou notoriedade na mídia europeia. Jornais da Espanha e de Portugal exaltaram a boa atuação do jogador em campo pelo Santos.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

"Neymar, um gol olímpico e duas assistências em meia hora de sonho", escreveu o jornal Marca. Já o Sport deu destaque a Neymar em sua página principal com a manchete "Gol olímpico e festival Neymar".

Destaque do jornal AS, da Espanha, para gol olímpico de Neymar (Foto: Reprodução/AS)

Destaque do jornal Marca, da Espanha, para gol olímpico de Neymar (Foto: Reprodução/Marca)

O jornal português A Bola exaltou o retorno de Neymar e a boa forma em campo. "Craque de volta: Neymar faz gol olímpico pelo Santos". O L'Équipe também destacou o brasileiro em sua página após a partida do Paulistão. "Escanteio direto soberbo de Neymar, também assistência dupla com o Santos".

continua após a publicidade

➡️Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

Destaque do L'Équipe, da França, para atuação de Neymar no Paulistão (Foto: Reprodução/L'Équipe)

Jornal A Bola, de Portugal, destaca gol de Neymar (Foto: Reprodução/A Bola)

A brilhante atuação de Neymar na rodada decisiva do Paulistão ajudou o Santos a vencer a partida por 3 a 0 e se firmar na liderança do Grupo B com 18 pontos. O adversário do Peixe nas quartas de final será o RB Bragantino, e o primeiro jogo terá mando da equipe santista.

continua após a publicidade

Além do gol olímpico, que levou os torcedores à loucura nas redes sociais e também os presentes no estádio, Neymar deu assistência para os dois gols marcados por Tiquinho Soares.

➡️Neymar marca gol olímpico, Santos faz 3 a 0 e rebaixa a Inter de Limeira

Veja o gol olímpico de Neymar

Veja os confrontos das quartas de final do Paulistão

Corinthians x Mirassol São Bernardo x Palmeiras São Paulo x Novorizontino Santos x RB Bragantino

Data dos duelos