O Vasco da Gama completou neste domingo 20 partidas no Campeonato Brasileiro com um sinal de alerta ligado: a derrota por 3 a 2 para o Corinthians, em São Paulo, manteve a equipe com apenas 19 pontos, um aproveitamento de 31%. Com isso, o time carioca ocupa a 16ª colocação, empatado em pontos com o Vitória, 17º colocado e primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Gigante da Colina permanece fora do Z-4 apenas pelo número de vitórias.

O desempenho é o segundo pior do clube na era dos pontos corridos após 20 rodadas. Apenas em 2015, quando o Vasco somava apenas 13 pontos e ocupava a lanterna da competição neste estágio, a campanha foi inferior. Naquele ano, o time até ensaiou uma reação no returno com a chegada do meia Nenê, mas terminou na 18ª posição, com 41 pontos, e foi rebaixado à Série B.

Nenê comemora gol marcado pelo Vasco em 2015 (Foto: Reginaldo Castro/L!Press)

Nas outras três ocasiões em que o Vasco caiu para a segunda divisão — 2008, 2013 e 2015 —, o clube apresentava desempenho melhor nesta altura do campeonato:

2008: 22 pontos, 15º colocado após 20 rodadas

2013: 24 pontos, 14º colocado

2015: 13 pontos, 20º colocado (pior campanha do clube)

Em 2023, o cenário era parecido com o atual. A equipe teve um primeiro turno ruim, mas conseguiu uma reação no segundo turno sob comando do técnico Renato Paiva. A virada veio na última rodada, com uma vitória crucial sobre o Red Bull Bragantino em São Januário, garantindo a permanência na elite do futebol brasileiro.

Agora, em 2025, o Vasco volta a viver um momento tenso, com desempenho que desperta comparações negativas com campanhas de anos marcados pelo rebaixamento. A luta pela permanência promete ser intensa, e o clube precisará repetir o fôlego do returno de 2023 se quiser evitar um novo descenso.