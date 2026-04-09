Estrangeiros se dividem após atuação de Gabriel Pec, ex-Vasco: 'Tem que vender'

O LA Galaxy foi derrotado por 4 a 2 pelo Toluca, do México, nas quartas de final da ConcaChampions. Apesar do revés, a equipe se mantém viva para o jogo de volta em casa, e Gabriel Pec, atacante revelado pelo Vasco, foi um dos responsáveis pelo fôlego extra da equipe americana. O jogador marcou o primeiro gol da equipe angelina, garantindo um importante gol fora de casa.

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Apesar do gol, a atuação de Gabriel Pec dividiu opiniões. Enquanto torcedores do Galaxy expressaram frustração com o individualismo e a queda de rendimento do brasileiro nos últimos anos, torcedores mexicanos e rivais se encantaram com o atacante, chegando a pedir sua contratação.

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Veja a reação dos torcedores após o gol de Gabriel Pec

Tradução: "Piorou o time desde então, com aquele perna de pau do Gabriel Pec fazendo o papel do Cabral"

Tradução: "Tem que vender ele e todo mundo que puderem, esse time precisa de uma reconstrução total."

Tradução: "Gabriel Pec: PASSA A DROGA DA BOLA. EU TE IMPLORO."

Tradução: "Como o Gabriel Pec ficou tão ruim em apenas dois anos? Eu achei que esse cara seria vendido por uma fortuna, ele está decepcionando demais."

Tradução: "Esse tal de Gabriel Pec é bom demais, desde a Campeones Cup ele é uma pedra no sapato."

Tradução: ""Esse Gabriel Pec do Galaxy joga muito. Me lembra o Cabecita Rodríguez"

Tradução: "GOOOOOOOOOOLAAAAAAAAÇOOOOOOOO GABRIEL PEC, MAGIA BRASILEIRA, IRMÃO. UM GOL FORA DE CASA GIGANTE!!!!!"

Tradução: "Como o Gabriel Pec é bom"

Tradução: "Está claro como cristal há quase um ano e meio. Painstill não consegue se manter saudável e Pec não consegue finalizar no terço final desde que Puig caiu. Precisa seguir em frente com os dois e com o Vanney. Será que o Kuntz é bom o suficiente para conseguir um substituto? Muitas jogadas questionáveis"

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Tradução: "Puig e Reus jogaram muito bem um com o outro em 2024. Não acho que teríamos conquistado um campeonato sem ele. Acho que Pec e Paintsil ambos parecem melhores, mas acho que Reus ainda seria melhor no geral. Mas sei que ele é mais velho."

Tradução: "O Pec precisa entender que ele tem um time inteiro e não joga sozinho, é super frustrante ver esse cara jogar este ano."

Gabriel Pec em ação durante confronto do LA Galaxy (Foto: Luiza Moraes/AFP)

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