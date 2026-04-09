Estrangeiros se dividem após atuação de Gabriel Pec, ex-Vasco: 'Tem que vender'
Atacante marcou, mas vive longe de sua melhor forma
- Matéria
- Mais Notícias
O LA Galaxy foi derrotado por 4 a 2 pelo Toluca, do México, nas quartas de final da ConcaChampions. Apesar do revés, a equipe se mantém viva para o jogo de volta em casa, e Gabriel Pec, atacante revelado pelo Vasco, foi um dos responsáveis pelo fôlego extra da equipe americana. O jogador marcou o primeiro gol da equipe angelina, garantindo um importante gol fora de casa.
Astro da Seleção pode trocar gigante europeu por outro, segundo jornal
Futebol Internacional
Argentinos classificam vitória do Mirassol na Libertadores como ‘inesperada’
Futebol Internacional
Vitória do Flamengo na Libertadores vira assunto na Europa: ‘Escândalo’
Futebol Internacional
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Apesar do gol, a atuação de Gabriel Pec dividiu opiniões. Enquanto torcedores do Galaxy expressaram frustração com o individualismo e a queda de rendimento do brasileiro nos últimos anos, torcedores mexicanos e rivais se encantaram com o atacante, chegando a pedir sua contratação.
Veja a reação dos torcedores após o gol de Gabriel Pec
Tradução: "Piorou o time desde então, com aquele perna de pau do Gabriel Pec fazendo o papel do Cabral"
Tradução: "Tem que vender ele e todo mundo que puderem, esse time precisa de uma reconstrução total."
Tradução: "Gabriel Pec: PASSA A DROGA DA BOLA. EU TE IMPLORO."
Tradução: "Como o Gabriel Pec ficou tão ruim em apenas dois anos? Eu achei que esse cara seria vendido por uma fortuna, ele está decepcionando demais."
Tradução: "Esse tal de Gabriel Pec é bom demais, desde a Campeones Cup ele é uma pedra no sapato."
Tradução: ""Esse Gabriel Pec do Galaxy joga muito. Me lembra o Cabecita Rodríguez"
Tradução: "GOOOOOOOOOOLAAAAAAAAÇOOOOOOOO GABRIEL PEC, MAGIA BRASILEIRA, IRMÃO. UM GOL FORA DE CASA GIGANTE!!!!!"
Tradução: "Como o Gabriel Pec é bom"
Tradução: "Está claro como cristal há quase um ano e meio. Painstill não consegue se manter saudável e Pec não consegue finalizar no terço final desde que Puig caiu. Precisa seguir em frente com os dois e com o Vanney. Será que o Kuntz é bom o suficiente para conseguir um substituto? Muitas jogadas questionáveis"
Tradução: "Puig e Reus jogaram muito bem um com o outro em 2024. Não acho que teríamos conquistado um campeonato sem ele. Acho que Pec e Paintsil ambos parecem melhores, mas acho que Reus ainda seria melhor no geral. Mas sei que ele é mais velho."
Tradução: "O Pec precisa entender que ele tem um time inteiro e não joga sozinho, é super frustrante ver esse cara jogar este ano."
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade
- Matéria
- Mais Notícias