Torcedores apontam zagueiro como culpado por gol do Criciúma: ‘Some do Vasco’

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 17:06 • Rio de Janeiro

O Criciúma abriu o placar sobre o Vasco com Yannick Bolasie logo aos cinco minutos, e torcedores do clube carioca apontaram Léo como "culpado" pelo gol adversário. No lance, o atacante antecipou o jogador do Cruz-Maltino e conseguiu finalizar.

Nas redes sociais, internautas criticaram em peso o zagueiro do Vasco. Além de ter perdido a disputa com o congolês dentro da área, Léo havia errado passe, que gerou contra-ataque e originou o gol do Tigre. Torcedores do Cruz-Maltino, então, encheram o X (antigo Twitter) de reclamações pelo desempenho do camisa 3, pedindo inclusive a saída dele do clube.

Veja abaixo algumas publicações de torcedores do Vasco sobre o zagueiro Léo e o gol do Criciúma:

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X VASCO

23ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 18 de agosto de 2024, às 16h;

📍 Local: Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG);

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);

🖥️ VAR: Wagner Reway (ES).

⚽ ESCALAÇÕES:

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Claudinho, Rodrigo Fagundes, Ángel e Trauco; Newton e Meritão; Allano, Marquinhos e Fellipe Mateus; Bolasie.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Léo, Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet, David, Adson, Rayan.

