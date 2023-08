Dimitri Payet chegou ao Rio de Janeiro na madrugada da última quarta-feira para ser o novo camisa 10 do Vasco. Antes mesmo de chegar ao Aeroporto do Galeão e ser recepcionado por mais de 5 mil torcedores, o meia francês já vinha recebendo muito carinho dos vascaínos. Por esse motivo, o jogador esteve tão seguro em sua apresentação quando as perguntas estavam relacionadas a história e a grandeza do Cruz-Maltino.