Vasco acerta retorno de Barros
Jovem volante revelado pelo Cruz-Maltino também renova contrato até final de 2027
O Vasco acertou o retorno do volante Barros, que estava emprestado ao América-MG. Além disso, o jovem jogador de 21 anos renovou o contrato com o Cruz-Maltino até o final de 2027.
Barros foi emprestado pelo Vasco no primeiro semestre deste ano. Após se destacar no América-MG, o Cruz-Maltino enxergou com bons olhos o retorno antecipado do jogador, que realizou exames nesta sexta-feira (8), finalizou os últimos trâmites burocráticos e participou das atividades no CT Moacyr Barbosa.
O retorno de Barros também teve participação de Fernando Diniz. O técnico do Vasco aprovou a antecipação do empréstimo do volante, por ser um jovem jogador que tem potencial de crescimento.
Revelado pelo Vasco em 2023, Barros tem 16 jogos entre os profissionais e apenas um gol. Em seguida, o volante foi emprestado para o Amazonas, onde disputou 32 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Pelo América-MG, o jogador viveu a melhor fase na carreira com cinco gols nas 28 vezes que entrou em campo.
