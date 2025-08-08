menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Vasco acerta retorno de Barros

Jovem volante revelado pelo Cruz-Maltino também renova contrato até final de 2027

Barros - Vasco
imagem cameraBarros está de volta ao Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)
c3461eaa-0728-4253-b135-213b68528bc2_foto_matheus_guimaraes-aspect-ratio-1024-1024
Matheus Guimarães
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/08/2025
11:41
Atualizado há 3 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Vasco acertou o retorno do volante Barros, que estava emprestado ao América-MG. Além disso, o jovem jogador de 21 anos renovou o contrato com o Cruz-Maltino até o final de 2027.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO CRUZ-MALTINO NO MERCADO DA BOLA
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Barros foi emprestado pelo Vasco no primeiro semestre deste ano. Após se destacar no América-MG, o Cruz-Maltino enxergou com bons olhos o retorno antecipado do jogador, que realizou exames nesta sexta-feira (8), finalizou os últimos trâmites burocráticos e participou das atividades no CT Moacyr Barbosa.

O retorno de Barros também teve participação de Fernando Diniz. O técnico do Vasco aprovou a antecipação do empréstimo do volante, por ser um jovem jogador que tem potencial de crescimento.

continua após a publicidade

Revelado pelo Vasco em 2023, Barros tem 16 jogos entre os profissionais e apenas um gol. Em seguida, o volante foi emprestado para o Amazonas, onde disputou 32 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Pelo América-MG, o jogador viveu a melhor fase na carreira com cinco gols nas 28 vezes que entrou em campo.

➡️ Quanto Vasco ganha em dinheiro pela classificação às quartas da Copa do Brasil?

Barros - Vasco
Barros nas atividades desta sexta-feira (8) (Foto: Matheus Lima/Vasco)
Barros - Vasco
Barros nas atividades desta sexta-feira (8) (Foto: Matheus Lima/Vasco)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias