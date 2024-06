Bahia vence o Vasco e encosta na liderança do Brasileirão

Bahia vence o Vasco e é o vice-líder do Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 23:31 • Salvador (BA)

O Bahia venceu o Vasco por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (26), na Arena Fonte Nova, e encostou na liderança do Brasileirão. Os gols do Esquadrão de Aço, na 12ª rodada, foram marcados por Thaciano e Estupiñán, enquanto Paulo Henrique descontou para o Cruz-Maltino.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Com o resultado, o Bahia alcançou os mesmos 24 pontos do Flamengo. No entanto, o Rubro-Negro ainda é o líder do Brasileirão por conta do saldo de gols. Já o Vasco encostou na 15ª colocação da tabela com 10 pontos.

Na próxima rodada, o Bahia viaja para enfrentar o São Paulo, no Morumbis, às 16h deste domingo (30). O Vasco, por sua vez, faz seu último clássico no primeiro turno contra o Botafogo. A partida será às 18h30 deste sábado (29), em São Januário.

➡️ Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

Vasco perdeu para o Bahia na Arena Fonte Nova (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 1 VASCO

12ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 21h30;

🏟️ Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA);

🟨 Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Leandro Matos Feitosa (SP);

🖥️ VAR: Daiane Muniz (FIFA-SP).

⚽ Gols: Thaciano e Estupiñán (BAH); Paulo Henrique (VAS);

🟨 Cartões Amarelos: Paulo Henrique, Mateus Carvalho e Adson (VAS);

🟥 Cartões Vermelhos: David (VAS).

⚽ ESCALAÇÕES:

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Marcos Felipe; Gilberto (Biel), Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas (Carlos de Pena), Everton Ribeiro e Cauly (Estupiñán); Thaciano (Ademir) e Everaldo (Cicinho).

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Rayan), Maicon, João Victor e Lucas Piton; Hugo Moura (Sforza), Mateus Carvalho (Zé Gabriel) e Estrella (Puma Rodríguez); Adson (Leandrinho), David e Vegetti.