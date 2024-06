Vasco sofreu um gol contra o Bahia no início do primeiro tempo (Foto: Giancarlo Santorum/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 21:48 • Salvador (BA)

Os torcedores do Vasco ficaram irritados mais uma vez com o zagueiro Maicon. No lance do gol do Bahia, a bola desviou no jogador e matou qualquer possibilidade de defesa para o goleiro Léo Jardim. Na web, os vascaínos culparam o defensor. Confira abaixo.

