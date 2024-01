As duas vitórias do Vasco na noite desta quinta-feira (18), contra Boavista e San Lorenzo, não iludiram os torcedores tampouco a comissão técnica. O auxiliar e filho de Ramón Díaz, Emiliano Díaz, reforçou o desejo pela contratação do volante colombiano Cuéllar, mas afirmou que não depende apenas da própria vontade.