O próximo compromisso do Vasco também é em dose dupla. O Cruz-Maltino volta a entrar em campo no domingo (21) para enfrentar o Sampaio Corrêa às 20h30, no Eucyzão, pelo Campeonato Carioca e também encara o Deportivo Maldonado, do Uruguai, no mesmo horário, pela Serie Río de la Plata.