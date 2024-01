TORCIDA DO VASCO

- Eu vim de uma família que ninguém é do futebol. Tentei ser jogador, não consegui e estou estou treinador de futebol. A sensação de vencer com a torcida é única. A torcida do Vasco é impressionante, em alguns momentos dá vontade até de cantar música junto com eles ali. Eu gosto muito de todas as músicas da torcida do Vasco. Estou realizando um sonho, assim como os jogadores. No início a gente falou que era a realização de muitos sonhos e a gente fica feliz por ser com os três pontos de uma maneira positiva. Hoje dorme bem feliz a imensa torcida vascaína e todos nós que trabalhamos no Vasco também. Então estou muito realizado e quero agradecer também a minha família que acreditou muito nesse sonho. Meu pai, minha mãe, meu irmão, são as pessoas que quando nada parecia possível, acreditaram.