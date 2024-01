O Vasco começou o ano com "dois pés direitos". Na noite desta quinta-feira (18), o Cruz-Maltino entrou em campo duas vezes. Na primeira, um time completamente alternativo estreou com vitória sobre o Boavista no Campeonato Carioca. Já na segunda, a equipe principal venceu o San Lorenzo na Serie Río de la Plata. Veja as reações no player acima.