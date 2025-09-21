Autor do gol da última vitória do Vasco sobre o Flamengo deve jogar improvisado neste domingo

O clássico entre Vasco e Flamengo, que acontece neste domingo (21) pelo Campeonato Brasileiro, promete ser mais uma grande batalha entre os rivais cariocas. E um nome em especial pode ser decisivo para o Gigante da Colina: Puma Rodríguez. O uruguaio, autor do golaço que deu a última vitória do Vasco sobre o Flamengo, deve mais uma vez ser improvisado na lateral esquerda, para suprir a ausência de Lucas Piton, que se lesionou durante a partida contra o Botafogo pela Copa do Brasil.

Apesar de contar com Vitor Luís e Leandrinho, laterais esquerdos de origem, o treinador Fernando Diniz deve optar por manter Puma na posição, já que o jogador tem demonstrado boa adaptação à função.

Mais de dois anos sem vencer o Flamengo

A última vitória do Vasco sobre o Flamengo aconteceu no Campeonato Carioca de 2023, e foi marcada por um gol memorável de Puma, que, de fora da área, fez um golaço que garantiu o triunfo para o Cruzmaltino.

Desde então, o Vasco enfrentou o Rubro-Negro em 11 ocasiões, com um retrospecto de 8 derrotas e 3 empates. Isso faz com que a pressão sobre o time seja ainda maior, já que o Flamengo se manteve invicto contra o Vasco no último ano.

A trajetória de Puma Rodríguez no Vasco

No Vasco desde janeiro de 2023, Puma tem sido um dos jogadores mais consistentes da equipe, com 103 jogos disputados, 7 gols e 8 assistências. Sua versatilidade e dedicação são atributos muito valorizados, tanto que, mesmo jogando fora de sua posição original, tem sido peça chave no esquema de Maurício Barbieri. No entanto, a situação de Puma para 2026 ainda é incerta. Seu contrato com o Vasco vai até dezembro deste ano, e sua permanência no clube depende de negociações que ainda não foram finalizadas.