Vasco x JEC/Krona: acompanhe ao vivo o jogo da semifinal da Copa Mundo do Futsal
Partida acontece nesta sábado (20)
Vasco e JEC/Krona se enfrentarão neste sábado (20) pela semifinal da Copa Mundo de Futsal Sub-19. A partida começa às 15h (de Brasília). Acompanhe a transmissão ao vivo do Lance! no YouTube
Como chegam Vasco e JEC/Krona para a semifinal
O JEC/Krona chega embalado para a semifinal após uma vitória maiúscula sobre o seu arquirrival, o Jaraguá, nas quartas de final. Em um clássico catarinense de tirar o fôlego, o Tricolor de Joinville levou a melhor por 3 a 1 e carimbou sua classificação. A equipe, que se classificou como líder no Grupo C, demonstra força e um conjunto sólido para buscar o título.
Já o Vasco da Gama também teve um adversário de peso pela frente nas quartas. O Cruz-Maltino enfrentou o Boca Juniors, da Argentina. Com uma atuação segura, o Gigante da Colina venceu por 2 a 0 e garantiu seu lugar entre os quatro melhores da competição. A equipe carioca foi a líder do Grupo D e vem mostrando um futsal de muita qualidade.
Como funciona a Copa Mundo do Futsal?
O torneio está estruturado em duas fases distintas. Na primeira etapa, as equipes foram divididas em quatro grupos com quatro times cada. Os dois melhores colocados de cada chave avançarão para as quartas de final, dando início à fase eliminatória.
Durante a etapa inicial, serão realizados seis jogos por dia, com partidas distribuídas entre 9h e 22h. A competição se consolidou como importante vitrine para jovens talentos do futsal mundial desde seu lançamento em 2019, tendo realizado 15 torneios em diferentes categorias, como as competições masculinas sub-17, sub-19, sub-20, sub-21, além de torneios para equipes femininas profissionais.
