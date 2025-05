Assista ao vivo à coletiva de Fernando Diniz após Vasco x Operário-PR

Técnico do Vasco, Fernando Diniz concede entrevista coletiva após a classificação da equipe às oitavas da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino superou o Operário-PR nos pênaltis, em São Januário, após dois empates por 1 a 1 nos jogos de ida e volta. Acompanhe as respostas do treinador no vídeo acima.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X OPERÁRIO

TERCEIRA FASE (VOLTA) - COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: terça-feira, 20 de maio, às 19h (de Brasília);

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gol: Rayan (41' do 1ºT) e Ademilson (47' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Adson (VAS); Ademilson (OPE).

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho (Loide Augusto); Rayan (Adson), Nuno Moreira (Mateus Carvalho) e Vegetti.

continua após a publicidade

OPERÁRIO (Técnico: Bruno Pivetti)

Elias; Thales Oleques, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano (Cristiano); Fransérgio (Índio), Zuluaga (Neto Paraíba) e Boschilia; Allano, Marcos Paulo (Rodrigo Rodrigues) e Daniel Amorim (Ademilson).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF);

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF);

🖥️ VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC).

continua após a publicidade