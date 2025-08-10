Assista ao vivo à coletiva de Fernando Diniz após o empate entre Vasco e Atlético-MG
Cruz-Maltino saiu atrás mas buscou o resultado em São Januário
- Matéria
- Mais Notícias
O treinador Fernando Diniz concede entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 entre Vasco e Atlético-MG, pela 20ª rodada do Brasileirão. Gabriel Menino abriu o placar para os visitantes no primeiro minuto de jogo e Vegetti empatou de pênalti para dar números finais ao placar em São Januário.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Como foi Vasco x Atlético-MG
O jogo começou da melhor maneira possível para o Atlético. Logo no primeiro lance, aos 38 segundos, Gabriel Menino recebeu na intermediária e arriscou. A bola entrou na gaveta, para abrir o placar para o Galo logo no primeiro minuto.
Aos 14 minutos, Coutinho foi derrubado dentro da área por Cuello, o árbitro mandou seguir. O VAR revisou o lance e chamou o árbitro ao monitor, que voltou atrás e marcou o pênalti. Vegetti foi para a cobrança e não desperdiçou, empatando a partida.
Rony recebeu de Cuello aos 22, invadiu a área e soltou a bomba. Jardim espalmou para impedir o segundo gol do Galo.
O Vasco também criou um boa chance algum tempo depois. Pumita lançou para dentro da área atleticana, e Rayan cabeceou por cima do gol, levando muito perigo.
➡️ Vasco faz proposta por Carlos Cuesta, do Galatasaray
➡️ De criticado a competitivo: a virada do Atlético-MG dentro de campo
Pumita apareceu novamente lançando uma bola para a área, Coutinho desviou, e Everson fez uma defesaça.
Logo no começo da segunda etapa, em escanteio cobrado para a área, o Atlético voltou a levar perigo. Lyanco pegou na veia, a finalização levou muito perigo.
Aos nove minutos, Scarpa vacilou na saída de bola. Coutinho ficou com a posse e finalizou livre. Everson fez a defesa para salvar o Galo.
O Atlético ainda teve uma ótima chance, aos 36 minutos. Rony fez o cruzamento rasteiro para a área. Biel apareceu e isolou, perdendo uma ótima oportunidade.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias