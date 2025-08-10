menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVasco

Assista ao vivo à coletiva de Fernando Diniz após o empate entre Vasco e Atlético-MG

Cruz-Maltino saiu atrás mas buscou o resultado em São Januário

Fernando Diniz em campo na partida entre Vasco e Atlético-MG pelo Brasileirão
imagem cameraFernando Diniz em campo na partida entre Vasco e Atlético-MG pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
WhatsApp-Image-2025-03-27-at-16.45.12-aspect-ratio-1024-1024
Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/08/2025
18:15
  • Matéria
  • Mais Notícias

O treinador Fernando Diniz concede entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 entre Vasco e Atlético-MG, pela 20ª rodada do Brasileirão. Gabriel Menino abriu o placar para os visitantes no primeiro minuto de jogo e Vegetti empatou de pênalti para dar números finais ao placar em São Januário.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Como foi Vasco x Atlético-MG

O jogo começou da melhor maneira possível para o Atlético. Logo no primeiro lance, aos 38 segundos, Gabriel Menino recebeu na intermediária e arriscou. A bola entrou na gaveta, para abrir o placar para o Galo logo no primeiro minuto.

Aos 14 minutos, Coutinho foi derrubado dentro da área por Cuello, o árbitro mandou seguir. O VAR revisou o lance e chamou o árbitro ao monitor, que voltou atrás e marcou o pênalti. Vegetti foi para a cobrança e não desperdiçou, empatando a partida.

continua após a publicidade

Rony recebeu de Cuello aos 22, invadiu a área e soltou a bomba. Jardim espalmou para impedir o segundo gol do Galo.

O Vasco também criou um boa chance algum tempo depois. Pumita lançou para dentro da área atleticana, e Rayan cabeceou por cima do gol, levando muito perigo.

➡️ Vasco faz proposta por Carlos Cuesta, do Galatasaray
➡️ De criticado a competitivo: a virada do Atlético-MG dentro de campo

Pumita apareceu novamente lançando uma bola para a área, Coutinho desviou, e Everson fez uma defesaça.

Logo no começo da segunda etapa, em escanteio cobrado para a área, o Atlético voltou a levar perigo. Lyanco pegou na veia, a finalização levou muito perigo.

continua após a publicidade

Aos nove minutos, Scarpa vacilou na saída de bola. Coutinho ficou com a posse e finalizou livre. Everson fez a defesa para salvar o Galo.

O Atlético ainda teve uma ótima chance, aos 36 minutos. Rony fez o cruzamento rasteiro para a área. Biel apareceu e isolou, perdendo uma ótima oportunidade.

Vegetti e Coutinho em Vasco x Atlético
Vegetti e Coutinho em campo pelo Vasco contra o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias