Atitude de Coutinho com Vegetti em Vasco x Atlético viraliza: ‘Não aguenta mais’

Times se enfrentam pelo Brasileirão

Vegetti e Coutinho em Vasco x Atlético
imagem cameraVegetti e Coutinho em Vasco x Atlético (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/08/2025
17:39
Phillippe Coutinho e Pablo Vegetti protagonizaram uma cena que viralizou na web em Vasco x Atlético, pelo Brasileirão, neste domingo (10). Após uma tentativa de passe do meia para o Pirata, o Cruz-Maltino perdeu a posse de bola. Na sequência, o camisa 10 reclamou de maneira acintosa como centroavante. A web repercutiu o desentendimento entre os jogadores do Vasco.

Vasco x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X ATLÉTICO-MG
19ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

RJ - RIO DE JANEIRO - 10/08/2025 - BRASILEIRO A 2025, VASCO X ATLETICO-MG - Coutinho jogador do Vasco durante partida contra o Atletico-MG no estadio Sao Januario pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

