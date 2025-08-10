Atitude de Coutinho com Vegetti em Vasco x Atlético viraliza: ‘Não aguenta mais’
Times se enfrentam pelo Brasileirão
Phillippe Coutinho e Pablo Vegetti protagonizaram uma cena que viralizou na web em Vasco x Atlético, pelo Brasileirão, neste domingo (10). Após uma tentativa de passe do meia para o Pirata, o Cruz-Maltino perdeu a posse de bola. Na sequência, o camisa 10 reclamou de maneira acintosa como centroavante. A web repercutiu o desentendimento entre os jogadores do Vasco.
➡️ Clube saudita fará investida por Rayan, atacante do Vasco
Vasco x Atlético-MG
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X ATLÉTICO-MG
19ª RODADA - BRASILEIRÃO
📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);
📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);
📺 Onde assistir: Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES);
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).
