O árbitro Leandro Pedro Vuaden, que apitou o empate entre Cruzeiro e Vasco, por 2 a 2, no Mineirão, errou ao registar o jogador vascaíno expulso na partida. Na súmula, consta o nome de Gabriel Pec, mas quem levou o cartão vermelho foi Rossi, que estava no banco de reservas. Vuaden corrigiu o erro com uma retificação da súmula, que foi protocolada no site da CBF às 14h47 de quinta-feira (23).