Na briga pela permanência na Série A, o empate entre Vasco e Cruzeiro, em pleno Mineirão, na quarta-feira (22), foi ruim para as pretensões de ambos os times no Brasileirão. O streamer Casimiro - torcedor do Cruz-Maltino - não ficou nada feliz com a atuação da equipe e comentou o primeiro gol sofrido pelo clube carioca no jogo.