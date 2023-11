Antes do empate com o Cruzeiro, o Vasco tinha empatado com o Goiás, fora de casa, mas depois venceu as partidas contra Cuiabá, Botafogo e América-MG. Antes, a maior sequência invicta também foi sob o comando de Ramón Díaz, quando o Cruz-Maltino empatou com o Bahia, e venceu Fluminense, Coritiba e América-MG.