O paraguaio tem sofrido com a falta de gol. Sebastian não marca há mais de um ano. A última bola na rede foi no dia 9 de outubro de 2022, na derrota do seu time, o Houston Dynamo, para o Los Angeles Galaxy, por 3 a 1. Desde então são 27 jogos de jejum, 12 pelo Vasco. No entanto, nem tudo é motivo de tristeza para o atacante paraguaio.