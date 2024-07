Marcelo de Lima Henrique assumiu erro durante podcast. (Foto: Bruno de Lima/ LANCE!Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/07/2024 - 19:00 • Rio de Janeiro

Em entrevista que foi ao ar no YouTube do UOL, o árbitro FIFA Marcelo De Lima Henrique, assumiu que cometeu um erro de arbitragem que prejudicou o Vasco e deu o título estadual para o Flamengo em 2014.

Durante o programa 'Zona Mista do Hernan', Marcelo comentou sobre o gol impedido marcado por Márcio Araújo que empatou o jogo aos 48 minutos do segundo tempo, na final do Campeonato Carioca entre Flamengo x Vasco.

O juíz explicou que o erro foi cometido pelo assistente na partida, que não viu o impedimento do autor do gol e lamentou a falha da equipe de arbitragem.

Árbitro e assistente não marcaram impedimento no gol irregular do Flamengo na final do Carioca em 2014.(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

- Tem um (erro) que não foi meu, foi do meu assistente em um Flamengo x Vasco, final (carioca) de 2014. O assistente não deu o impedimento, eu validei o gol e deu o título para o Flamengo. Ele se confundiu porque tinha um jogador legal e outro não, e o que fez o gol estava impedido. A gente fica triste porque eu respeito muito as instituições, por mais que os torcedores não acreditem, mas os jogadores e quem está no futebol e me conhece sabe que respeito muito - Marcelo assume e lamenta erro.

